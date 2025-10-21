Sanae Takaichi è la prima premier in Giappone | aiuterà le donne nel suo Paese?

Margareth Tatcher come modello, la 64enne rompe il soffitto di cristallo da conservatrice in un Paese conservatore. Appartiene alla corrente dell’ex primo ministro Shinzo Abe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

sanae takaichi 232 primaSanae Takaichi &#232; la prima premier in Giappone: aiuterà le donne nel suo Paese? - Margareth Tatcher come modello, la 64enne rompe il soffitto di cristallo da conservatrice in un Paese conservatore. Lo riporta vanityfair.it

sanae takaichi 232 primaGiappone, Sanae Takaichi &#232; la prima premier donna: l'elezione in Parlamento - (LaPresse) Il Parlamento giapponese ha eletto Sanae Takaichi come prima donna primo ministro del Paese, un giorno dopo che il suo partito, in difficoltà, ha ... Come scrive msn.com

sanae takaichi 232 primaSanae Takaichi diventa la prima donna a guidare il governo del Giappone - Il 21 ottobre la nazionalista Sanae Takaichi &#232; stata eletta premier, diventando la prima donna a guidare il governo del Giappone, grazie a un accordo di coalizione concluso il giorno prima. internazionale.it scrive

