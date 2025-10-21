Sanae Takaichi è la prima premier donna del Giappone

Il parlamento giapponese ha eletto Sanae Takaichi prima ministra del Paese: è la prima donna nella storia del Giappone a capo del governo. Che arriva in un momento di insolita instabilità politica del Paese, con prezzi in aumento e tensioni crescenti nella regione. Per il Giappone è infatti il quarto governo in cinque anni. Giornalista televisiva passata alla politica, 64 anni, con posizioni molto conservatrici, si definisce come la «Margaret Tatcher giapponese», essendo grande ammiratrice della prima ministra «lady di ferro» britannica. È la leader del Partito Liberal Democratico, che in Giappone governa quasi ininterrottamente da settant’anni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Sanae Takaichi è la prima premier donna del Giappone

