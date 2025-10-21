Sanae Takaichi è la prima donna Primo ministro del Giappone | svolta storica a Tokyo

Svolta storica per il Giappone: per la prima volta una donna assume la guida del governo. Sanae Takaichi, leader del Partito Liberaldemocratico (Ldp), è stata nominata Primo ministro dopo aver ottenuto la fiducia della Camera bassa del Parlamento con 237 voti a favore, tredici in più della maggioranza assoluta. Takaichi, 64 anni, è riuscita a consolidare la sua posizione grazie all’accordo di coalizione siglato con il partito dell’Innovazione, che le ha garantito la maggioranza necessaria per la formazione dell’esecutivo. La composizione del nuovo governo sarà annunciata nei prossimi giorni, ma la neo premier dovrà affrontare da subito una serie di sfide cruciali: la debole crescita economica, i delicati rapporti con gli Stati Uniti e, soprattutto, la crisi interna al suo stesso partito, scosso da scandali di corruzione che hanno eroso la fiducia degli elettori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

