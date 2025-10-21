Sanae Takaichi è la prima donna premier del Giappone

All'annuncio della sua elezione in Parlamento, Takaichi si è alzata in piedi e ha fatto un profondo inchino. L'ultraconservatrice Sanae Takaichi prende il posto di Shigeru Ishiba, ponendo fine a tre mesi di vuoto politico e di dispute dopo la disastrosa sconfitta elettorale del Partito Liberal Democratico a luglio. Ishiba, che è rimasto in carica solo un anno come primo ministro, si è dimesso insieme al suo Fabinetto nella mattinata, aprendo la strada al suo successore. L'elezione di Sanae Takaichi in Parlamento è giunta all'indomani del raggiungimento di un accordo fra il suo partito in difficoltà, noto con la sigla Ldp, e un nuovo partner che dovrebbe spingere il suo blocco al governo ancora più a destra, il partito Japan Innovation Party (Jip), o Ishin no Kai, con sede a Osaka. 🔗 Leggi su Iltempo.it

