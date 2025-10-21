Sanae Takaichi è la prima donna premier del Giappone | svolta storica per Tokyo
L'ex ministra degli Affari interni dovrà affrontare una legislatura non facile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Sanae Takaichi ha compiuto un passo avanti verso la possibilità di diventare la prima donna primo ministro del Giappone: domani alle 11 Luigi Spinola ne parla con Antonio Moscatello su Rai Radio3 e RaiPlay Sound - facebook.com Vai su Facebook
#Giappone – Sanae #Takaichi vicina a essere premier: la leader del Partito Liberal Democratico (#LDP) ha raggiunto un accordo di governo con il Partito dell’Innovazione (#Ishin, destra), terza forza del Parlamento guidata da Hirofumi #Yoshimura. L'elezi - X Vai su X
Sanae Takaichi è la prima donna premier eletta in Giappone - L'elezione della leader del Partito Liberaldemocratico è avvenuta al primo turno di voto, prevalendo sul candidato dell'opposizione con 237 voti ... Da msn.com
Sanae Takaichi, l'"iron lady" eletta premier in Giappone - Takaichi, 64 anni, conservatrice convinta, ha trionfato a inizio mese alle primarie del Partito Liberaldemocratico ... Segnala rainews.it
Giappone, Sanae Takaichi eletta prima donna premier - Sanae Takaichi è stata eletta nuova premier del Giappone, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito Liberal- Da ansa.it