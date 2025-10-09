Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Itinerari fuori rotta: una Lubiana alternativa nonewsmagazine.com
Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Soelden: lo scorso anno vinse Federica Brignone oasport.it
“Il Colleoni: l’uomo”, a Gandino il ricordo del condottiero a 550 anni dalla morte bergamonews.it
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 27esima puntata tpi.it
Risponde ad annuncio di lavoro per badante, sequestrata e violentata per un mese: liberata dai carabinieri tpi.it
DRAGON BALL, PER SEMPRE: Star Comics celebra l’immortale opera di Akira Toriyama con due guide book e un ... nerdpool.it
Belotti Cagliari, novità sui tempi di recupero dell’attaccante: ecco quando è prevista la data del rientro! Le ultime sulle condizioni del ‘Gallo’
Belotti Cagliari, arrivano novità sui tempi di recupero dell’attaccante dopo l’intervento al crocia... ► calcionews24.com
Jesi, finita la fuga del vandalo sacrilego: arrestato dai poliziotti
Senigallia (Ancona), 21 ottobre 2025– Dopo il raid, il furto e lo sfregio nel santuario delle Grazie... ► ilrestodelcarlino.it
Moto, Bozzetti (Ffm): “Eicma eccellenza mondiale e motore di sviluppo”
(Adnkronos) – "Eicma è un'eccellenza mondiale delle due ruote e un motore di sviluppo: il sistema Fi... ► periodicodaily.com
DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 ottobre 2025 su La7
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 ottobre 2025, su La7 DIMARTED... ► tpi.it
Sinner e il no alla Davis, le scelte di un campione che non cerca il consenso dei tifosi
(Adnkronos) – Jannick Sinner non giocherà la finale di Coppa Davis con l'Italia. Una scelta che si l... ► periodicodaily.com
Conferenza stampa Gregucci: «Non ho ancora annusato la squadra. Pensiamo al Frosinone. Sul calciomercato dico questo!»
Conferenza stampa Gregucci, le parole del nuovo allenatore della Sampdoria, figura formale alla gui... ► calcionews24.com
Beatrice Venezi, quanti privilegi per gli orchestrali che la contestano
Il caso Venezi alla Fenice ha rivelato, più di ogni inchiesta ministeriale, lo stato confusionale i... ► liberoquotidiano.it
Ncc Italia: “Il ministero dei Trasporti porta avanti una guerra personale, lavorare insieme per il settore”
L’Associazione Ncc Italia esprime forte indignazione per la recente decisione del ministero dei Tra... ► liberoquotidiano.it
Vance: "Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza, per la pace e la ricostruzione servirà molto tempo"
Il vicepresidente Usa nel sud d'Israele: "Stiamo facendo bene e siamo a buon punto". Hamas dice che ... ► tgcom24.mediaset.it
Calcio violento: due ultras del Latina trovati con tirapugni e fumogeni
Sono stati trovati in possesso di tirapugni, otto fumogeni e altri oggetti atti a offendere i due ... ► latinatoday.it
Borsa Italiana? Euronext Retail Partnership 2025
Il 23 ottobre 2025 dalle 9:30 alle 13, nella sede storica di Piazza Affari di Palazzo Mezzanotte, l... ► liberoquotidiano.it
Colono israeliano aggredisce a bastonate un’anziana palestinese durante la raccolta delle olive in Cisgiordania | VIDEO
Non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania: un video, diventato virale sui so... ► tpi.it
Il Comune di Fondi finalista al Blue Ambassador Award 2025
Fondi, 21 ottobre 2025 – Ancora un importante risultato per il Comune di Fondi, finalista al Blue A... ► ilfaroonline.it
"Undiscovered Bari", otto domeniche con tour gratuiti alla scoperta dei quartieri
L’assessorato allo Sviluppo locale con delega al Turismo rende noto che sono partite le attività d... ► baritoday.it
Garlasco, Lovati parla in tv dei 60mila euro e l'avvocato di Stasi lascia lo studio: "Devo andare"
Un epilogo che nessuno si sarebbe mai atteso, soprattutto per il fatto che Antonio De Rensis ha sem... ► ilgiornale.it
Scandicci, la sequestra e tenta di ucciderla: 41enne salvata dai carabinieri
Una vicenda che ha lasciato sgomenta e sotto choc l’intera comunità della cittadina di Scandicci, n... ► ildifforme.it
Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 21 ottobre 2025
Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 21 ottobre Questa sera, mart... ► tpi.it
Louvre, la banda dei gioielli lascia indizi in tutta Parigi: dalle Pantere rosa all’infiltrato, le piste sul colpo al museo
Parigi – Il martedì il museo del Louvre è chiuso al pubblico. La chiusura di oggi, 21 ottobre, non ... ► quotidiano.net
Natalità, Greco (S.I.d.R.): “Dati Istat allarmano, medicina riproduzione e prevenzione contro inverno demografico”
“I dati Istat su natalità e fecondità confermano che in Italia l’inverno demografico è un’emergenz... ► ilgiornaleditalia.it
Strage di Paupisi, Ocone non risponde ai giudici: non ha mai chiesto come sta la figlia
Salvatore Ocone, accusato di aver ucciso la moglie e il figlio 15enne, non risponde al Gip di Benev... ► fanpage.it
Un bacio dalle Cinque Terre
LECCE - “Un bacio da Vernazza, Le cinque terre. Le labbra trovano gioia nei posti più inaspettati”... ► lecceprima.it
Calcio italiano umiliato, Pasquale Bruno era in Inghilterra durante Milan Fiorentina: “Ho pregato il pub”
L'ex difensore di Juve, Torino e Fiorentina Pasquale Bruno si trovava in Inghilterra domenica scors... ► fanpage.it
Ecosistema Urbano, Parma dal quarto al settimo posto: "Quasi tutti i parametri analizzati sono negativi"
Parma perde ben quattro posizioni nella classifica annuale sull’Ecosistema Urbano stilata da Il So... ► parmatoday.it
Patente a 17 anni, via libera del Parlamento Ue. Come cambiano l'esame di guida e le sanzioni
Patente a 17 anni, ecco il via libera del Parlamento europeo. È arrivato l'aggiornamento alle norme ... ► ilmessaggero.it
Nuovo manto in erba sintetica per il "Pirani": il Comune stanzia 500mila euro
JESI- Il campo da calcio “Pirani” al Boario si rifà il look. Sarà direttamente l’Amministrazione c... ► anconatoday.it
Cuesta mette il Como nel mirino e in settimana è atteso Krause
Sabato alle 15, nel Ducato sbarca il Como rivelazione, spinto dal vento fresco della vittoria cont... ► parmatoday.it
Milan Fiorentina, il rigore delle polemiche. Di Marco (Aia): “Non andava concesso, il Var non doveva intervenire”
Firenze, 21 ottobre 2025 – Continua a far discutere il rigore assegnato dall’arbitro Marinelli al ... ► sport.quotidiano.net
Uomini e Donne, Cristina Ferrara rompe il silenzio dopo il bacio tra Gianmarco e Martina: "Mi ha preso in giro"
Cristina Ferrara, ex scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio e ... ► comingsoon.it
Da sinistra alla destra: il clamoroso salto politico di Pignetti, l’ex fedelissima di Stefano Graziano
Tempo di lettura: 2 minutiDopo settimane di indiscrezioni e retroscena, è arrivata la conferma: Ra... ► anteprima24.it
Vaccino sperimentale a nanoparticelle blocca tumori nei test preclinici sui topi
Un vaccino sperimentale basato su nanoparticelle ha mostrato risultati sorprendenti nei test precli... ► laprimapagina.it
Assalto al pullman dei tifosi di basket, il 20enne fermato in lacrime: “Mi dispiace, vorrei scusarmi con la famiglia”
"Provato e dispiaciuto, piange e vorrebbe chiedere scusa", queste le parole dell'avvocato del più g... ► fanpage.it
“Pasticceria che passione” dona un manichino neonatale alla Pediatria dell’ospedale di Vaio
L’unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Vaio si arricchisce di uno strumento prezioso: un ... ► parmatoday.it
Svolta nell'indagine per l'omicidio di Hekuran Cumani: un giovane indagato per omicidio volontario
Svolta nell'inchiesta per l'omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di origini albanesi di Fabriano ... ► perugiatoday.it
Furto a scuola a Pinerolo: ladri rubano 26 computer, danno da 22.000 euro
Colpo dei ladri all’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, in via Carlo Merlo. Nella nott... ► torinotoday.it
Carabinieri: maxi operazione antidroga nel Salento
Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 persone indagate per associazione finalizzata ... ► laverita.info
I ragazzi di PizzAut volano a Parigi per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'Unesco
La brigata di PizzAut è volata a Parigi con il fondatore, Nico Acampora, per sostenere la candidat... ► milanotoday.it
Catanzaro Palermo, vietata la vendita dei biglietti ai tifosi rosanero residenti nella provincia
Per “motivi di ordine pubblico” il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha disposto il divieto... ► palermotoday.it
Massimo Lovati concorrente del Grande Fratello Vip 2026? Lucarelli: "Pare glielo abbiano offerto, cosa manca oltre a un cambio di sesso?”
L’ex avvocato di Andrea Sempio sarebbe stato contattato per partecipare alla prossima edizione del... ► ilgiornaleditalia.it
Duro botta e risposta sui bimbi in piazza per la pace, il sindaco: "Spiccata insensibilità". Lega: "Scenda dalla cattedra"
Si registra un duro botta e risposta tra il sindaco Enzo Lattuca e il capogruppo della Lega Enrico... ► cesenatoday.it
Giornata della Sordocecità, l'apello della Lega del Filo d’Oro per un'Europa davvero accessibile
OSIMO- In occasione della Giornata Europea della Sordocecità (22 ottobre), la Fondazione Lega del ... ► anconatoday.it
“Sicuramente morirà”. Sgarbi, quelle parole che fanno paura: perché lo dicono
Il dibattito sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi si riaccende dopo le recenti dichiarazio... ► tvzap.it
Lorenzo Antonuzzo: “Dal congresso Esmo novita’ per il trattamento del tumore alla vescica”
L’aggiunta di un anno di trattamento con l’immunoterapia durvalumab alla terapia di mantenimento st... ► iodonna.it
Pazza Inter! Sotto al 91' ribalta il Saint Gilloise nei 7' di recupero. Psv Napoli solo 0 0
In Youth League, i nerazzurri pareggiano al 92' con Kukulis e trovano una clamorosa vittoria al 96' ... ► gazzetta.it
Calcio serie C, la rivoluzione in casa Grifo potrebbe non essere finita: Meluso verso l'addio?
Tra Mauro Meluso ed il Perugia stanno per scorrere i titoli di coda. Questa volta per davvero. Sec... ► perugiatoday.it
La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 27esima puntata
La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 27esima puntata Questa sera, martedì 21 o... ► tpi.it
LIVE Musetti Medjedovic, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: forfait di Tsitsipas, l’azzurro in campo dopo Rublev Norrie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:52 Concluso un rapido primo set tra Norrie e Rublev, c... ► oasport.it
Sinner e il no alla Coppa Davis, da Salvini a Zoff: ecco chi difende Jannik
(Adnkronos) – Giù le mani da Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro, numero 2 del mondo, finisce nel... ► webmagazine24.it
Traffico Lazio del 21 10 2025 ore 17:30
Luceverde Lazio Buonasera spostamenti penalizzati dalla maltempo sta Infatti piovendo su diverse ar... ► romadailynews.it
Giornalisti: Tajani, 'dolore per scomparsa Fico, amico di lunga data'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Profondo dolore per la scomparsa di Claudio Fico, un amico di lunga dat... ► iltempo.it
“Supereroi – Estetica dell’ordinario”: Piergiorgio Pirrone porta in mostra l’eroismo fragile del quotidiano
Un racconto fotografico che ribalta i miti e interroga il nostro tempo. Dal 24 al 30 ottobre 2025, ... ► tvzap.it
Dall’Accesso al Pagamento: Recensione Completa di Pin Up Aviator in Italia
Tra i giochi da casinò che stanno spopolando a livello planetario nessuno gode della fama di Aviato... ► top-games.it
Violento tornado a nord di Parigi, crollano tre gru in un cantiere: morto un operaio e dieci feriti
Un violento tornado ha colpito Ermont, nel dipartimento del Val-d’Oise, causando il crollo di tre g... ► fanpage.it
Miley Cyrus illumina Vogue France: nuova immagine e libertà assoluta
Miley Cyrus torna al centro della scena con la copertina di Vogue France, dove posa in una versione... ► corrieretoscano.it
Auto in Europa, i 10 modelli più venduti nel 2025
Le auto di segmento B e C dominano le classifiche di vendita nel Vecchio continente tra gennaio e se... ► gazzetta.it
Real Madrid Juve: le tre cose che mi aspetto di vedere – VIDEO di Marco Baridon
di Redazione JuventusNews24 Real Madrid Juve: il VIDEO analisi di Marco Baridon in vista della supe... ► juventusnews24.com
WTA Guangzhou 2025: cadono tante teste di serie, avanti Ann Li
Si chiude una giornata quasi infinita al WTA 250 di Guangzhou, dove si disputano tutti i primi turn... ► oasport.it
Forum City Vision, menzione speciale per Piacenza su innovazione urbana e sostenibilità sociale
Forum City Vision, menzione speciale per Piacenza su innovazione urbana e sostenibilità socialePia... ► ilpiacenza.it
Riccardo Fogli compie 78 anni, il pittore aragonese Gerlando Meli gli dedica un quadro
Il cantautore Riccardo Fogli, componente storico dei Pooh, compie 78 anni e riceve gli auguri del ... ► agrigentonotizie.it
Chi l’ha visto? a Limbiate: si cerca Nicola, scomparso da Garbagnate
Chi l’ha visto? era questa mattina a Lmbiate per un servizio sulla scomparsa di Nicola Salinetti. C’... ► ilnotiziario.net
Pozzuoli, nato ufficialmente il Distretto Urbano del Commercio cosa farà
Ufficialmente costituito il Duc - Distretto urbano del commercio di Pozzuoli: “un nuovo e importan... ► napolitoday.it
Dall'Umbria a Paestum, quattro giovani del gruppo Azione U30 alla tre giorni di politica e società
Dal 17 al 19 ottobre, Paestum non è stata solo una splendida cornice storica: si è trasformata nel... ► perugiatoday.it
Regionali, Maria Rosaria Boccia: “Volevano candidarmi tutti i partiti”
"Bisogna parlare dei dati reali e del coraggio di un imprenditore come Bandecchi che ha deciso di ... ► napolitoday.it