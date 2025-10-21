Sanae Takaichi è la nuova premier eletta in Giappone Ex ministra degli Affari interni e volto noto della destra
Sanae Takaichi è la nuova prima ministra del Giappone. La sua elezione è sostenuta dal nuovo partner di coalizione, il Japan Innovation Party, in un contesto di instabilità politica dovuta alla crescente frammentazione del sistema multipartitico. Takaichi ha ottenuto 237 voti, prevalendo sul candidato dell’opposizione Yoshihiko Noda, che ne ha ricevuti 149, su un totale di 465 seggi della Camera bassa. La nomina era attesa da quando il 4 ottobre è stata eletta presidente del Partito Liberal Democratico (LDP), che ha governato quasi ininterrottamente il Paese dal 1955 ad oggi esprimendo sempre il primo ministro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
