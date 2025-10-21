Sanae Takaichi diventa la prima donna a guidare il governo del Giappone

Il 21 ottobre la nazionalista Sanae Takaichi è stata eletta premier, diventando la prima donna a guidare il governo del Giappone, grazie a un accordo di coalizione concluso il giorno prima. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Sanae Takaichi diventa la prima donna a guidare il governo del Giappone

