Sanae Takaichi diventa la prima donna a guidare il governo del Giappone

Internazionale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 ottobre la nazionalista Sanae Takaichi è stata eletta premier, diventando la prima donna a guidare il governo del Giappone, grazie a un accordo di coalizione concluso il giorno prima. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

sanae takaichi diventa la prima donna a guidare il governo del giappone

© Internazionale.it - Sanae Takaichi diventa la prima donna a guidare il governo del Giappone

Altre letture consigliate

sanae takaichi diventa primaSanae Takaichi diventa la prima donna a guidare il governo del Giappone - Il 21 ottobre la nazionalista Sanae Takaichi è stata eletta premier, diventando la prima donna a guidare il governo del Giappone, grazie a un accordo di coalizione concluso il giorno prima. Da internazionale.it

sanae takaichi diventa primaGiappone, Sanae Takaichi è la prima premier donna: l'elezione in Parlamento - (LaPresse) Il Parlamento giapponese ha eletto Sanae Takaichi come prima donna primo ministro del Paese, un giorno dopo che il suo partito, in difficoltà, ha ... Si legge su msn.com

sanae takaichi diventa primaGiappone: Sanae Takaichi è il nuovo capo del governo, prima volta di una donna premier - Già ribattezza la ‘Lady di ferro del Sol Levante’, la 64enne leader del Partito liberaldemocratico ha intenzione di rafforzare i legami con gli Usa e incrementare le spese militari ... Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Sanae Takaichi Diventa Prima