Sanae Takaichi chi è la prima donna alla guida del Giappone

La leader conservatrice Sanae Takaichi ha fatto storia in Giappone. Il Parlamento l’ha nominata primo ministro, dopo avere vinto il primo turno delle elezioni e avere raggiunto un accordo di coalizione. Conosciuta come la Margaret Thatcher nipponica, Takaichi è riuscita ad ottenere l’alleanza con il Partito Innovazione del Giappone, in seguito alle divergenze con il partito Komeito. Sanae Takaichi ha 64 anni ed è stata nominata leader del Partito Liberale Democratico lo scorso 4 ottobre. Si insedierà nell’incarico formalmente dopo l’incontro con l’imperatore Naruhito. La sua promessa: “Fortificare l’economia giapponese e riorganizzare il Giappone come un Paese che può essere responsabile con le future generazioni”. 🔗 Leggi su Formiche.net

