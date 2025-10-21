Sanae Takaichi chi è la nuova premier del Giappone

Il Giappone volta pagina con Sanae Takaichi. A 64 anni, la politica nazionalista è stata eletta prima ministra dal parlamento, diventando la prima donna nella storia del Paese a guidare il governo. La nomina diventerà ufficiale dopo l’incontro con l’imperatore Naruhito, che le conferirà formalmente l’incarico di 104° premier. Alla guida del Partito Liberal Democratico dal 4 ottobre, Takaichi ha ottenuto un ampio consenso nella Camera bassa (237 voti) e in quella alta (125), in un momento di calo di popolarità per la formazione al potere quasi ininterrottamente dal 1955. La carriera di Sanae Takaichi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

