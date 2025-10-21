Sanae Takaichi chi è la nuova premier del Giappone
Il Giappone volta pagina con Sanae Takaichi. A 64 anni, la politica nazionalista è stata eletta prima ministra dal parlamento, diventando la prima donna nella storia del Paese a guidare il governo. La nomina diventerà ufficiale dopo l’incontro con l’imperatore Naruhito, che le conferirà formalmente l’incarico di 104° premier. Alla guida del Partito Liberal Democratico dal 4 ottobre, Takaichi ha ottenuto un ampio consenso nella Camera bassa (237 voti) e in quella alta (125), in un momento di calo di popolarità per la formazione al potere quasi ininterrottamente dal 1955. La carriera di Sanae Takaichi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Sanae Takaichi è stata eletta nuova premier del Giappone, diventando così la prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito Liberal-democratico (Ldp) - facebook.com Vai su Facebook
Il podcast dell'approfondimento con @luigispinola su @Radio3tweet: Una Lady di ferro per il Giappone: Sanae Takaichi è la prima premier donna del Paese - @giapmos A San Pietroburgo arrestata la rockstar di strada Naoko - @MartaAllevato - X Vai su X
Chi è Sanae Takaichi, nuova prima ministra del Giappone - La prima donna a ricevere l'incarico ha posizioni molto conservatrici, una passione per la batteria e opinioni forti sui turisti ... Si legge su ilpost.it
Sanae Takaichi è la nuova premier del Giappone, prima donna a guidare il Paese. Le posizioni di destra, il passato da batterista metal: la «Lady di Ferro» che preoccupa la Cina - Sanae Takaichi, 64 anni, volto noto della destra giapponese, è la prima premier del Sol Levante: spingerà per una maggiore spesa militare e un legame più stretto con gli Usa. Scrive msn.com
Tutte le idee economiche di Sanae Takaichi, la nuova premier del Giappone - Nata nel 1961 nella prefettura di Nara, Takaichi proviene da un contesto umile: la madre era un’agente di polizia e il padre lavorava in un’azienda di ricambi auto, come scrive il New York Times, ... Da startmag.it