Sanae Takaichi anche il Giappone ha la sua Lady di Ferro ed è un’ex metallara
Oggi il Giappone ha scritto una pagina storica: per la prima volta in 70 anni di dominio quasi ininterrotto del Partito liberal-democratico, una donna ha conquistato la carica di primo ministro. Sanae Takaichi, 64 anni, nata a Nara, è diventata la leader di un paese che occupa il 118° posto su 148 nella classifica del divario di genere del World Economic Forum. La nomina di Takaichi era apparsa scontata dopo la conquista, lo scorso 4 ottobre, della presidenza del Partito liberal-democratico. Tuttavia, il percorso verso Palazzo Chiyoda si è rivelato più accidentato del previsto. Il Komeito, partito centrista e pacifista di ispirazione buddhista, ha rotto l’alleanza che durava dal 1999, preoccupato dalle visioni ultraconservatrici e revisioniste della nuova leader sul passato imperialista del Giappone, dalla sua posizione contro l’immigrazione e dal suo desiderio di aumentare esponenzialmente le spese militari. 🔗 Leggi su Cultweb.it
