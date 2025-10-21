Sanae Takaichi anche il Giappone ha la sua Lady di Ferro ed è un’ex metallara

Cultweb.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Giappone ha scritto una pagina storica: per la prima volta in 70 anni di dominio quasi ininterrotto del Partito liberal-democratico, una donna ha conquistato la carica di primo ministro. Sanae Takaichi, 64 anni, nata a Nara, è diventata la leader di un paese che occupa il 118° posto su 148 nella classifica del divario di genere del World Economic Forum. La nomina di Takaichi era apparsa scontata dopo la conquista, lo scorso 4 ottobre, della presidenza del Partito liberal-democratico. Tuttavia, il percorso verso Palazzo Chiyoda si è rivelato più accidentato del previsto. Il Komeito, partito centrista e pacifista di ispirazione buddhista, ha rotto l’alleanza che durava dal 1999, preoccupato dalle visioni ultraconservatrici e revisioniste della nuova leader sul passato imperialista del Giappone, dalla sua posizione contro l’immigrazione e dal suo desiderio di aumentare esponenzialmente le spese militari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

sanae takaichi anche il giappone ha la sua lady di ferro ed 232 un8217ex metallara

© Cultweb.it - Sanae Takaichi, anche il Giappone ha la sua Lady di Ferro (ed è un’ex metallara)

Scopri altri approfondimenti

sanae takaichi giappone haSanae Takaichi ce l'ha fatta, è la prima donna premier del Giappone - Conservatrice convinta, 64 anni, ha più volte dichiarato di voler essere la “Lady di Ferro” del Paese del Sol Levante. Si legge su avvenire.it

sanae takaichi giappone haSanae Takaichi nuova premier del Giappone: più spese per la difesa e pressioni sulla Boj, ecco i progetti “Trump style” - Sanae Takaichi, nuova premier del Giappone e ammiratrice della britannica Margaret Thatcher, ha nominato Satsuki Katayama ministro delle Finanze. Lo riporta firstonline.info

sanae takaichi giappone haSanae Takaichi è la prima premier in Giappone: aiuterà le donne nel suo Paese? - Margareth Tatcher come modello, la 64enne rompe il soffitto di cristallo da conservatrice in un Paese conservatore. Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Sanae Takaichi Giappone Ha