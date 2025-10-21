San Pellegrino si trasforma per Halloween e non solo in un mondo fantasy da brividi

San Pellegrino diventa, dal 31 ottobre, un mondo incantato grazie all'ottava edizione de “La notte di mezzo”, organizzata dall'associazione culturale Argot con il patrocinio e il sostegno del comune e della provincia. Harry Potter, Mercoledì, la regina di ghiaccio, il re spettro, la tessitrice. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

