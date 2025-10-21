San Lorenzo le case Ater tra infiltrazioni e abbandono | Situazione inaccettabile

Romatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Lorenzo c'è un palazzo dove Ater non è riuscita ancora a vendere tutti i suoi alloggi. Negli anni, frutto di una dismissione ancora incompleta, su un centinaio di unità distribuite su otto scale, circa il 70% sono ancora abitate da inquilini. Si è creato, dunque, un condominio misto. Le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

San Lorenzo, occupano appartamento Ater: sgomberati dopo poche ore - Nella mattinata di ieri, il II gruppo Sapienza della polizia di Roma capitale è intervenuto in via dei ... Scrive romatoday.it

VIDEO | Tra le case del lotto 20 di San Basilio: "Qui Ater non si vede da decenni" - Il numero in questione, scritto con un pennarello all’ingresso della scala B degli alloggi popolari di via ... Come scrive romatoday.it

Roma, case occupate dai clan: liberati finora 12 alloggi - Continua l’offensiva della Prefettura di Roma contro il racket delle occupazioni abusive delle case popolari dell’Ater. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: San Lorenzo Case Ater