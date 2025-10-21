San Giovanni Teatino verso la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile

Il Comune di San Giovanni Teatino promuove la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer) sul territorio comunale.Si tratta di un soggetto giuridico autonomo fondato sulla partecipazione aperta e volontaria di cittadini, enti pubblici, piccolemedie imprese, attività commerciali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

