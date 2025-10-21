San Giovanni Lavori lungo la Regionale 69
Arezzo, 21 ottobre 2025 – Modifiche temporanee alla viabilità in via Gruccia, sulla strada regionale 69,nel comune di San Giovanni Valdarno, per consentire interventi di ripristino del guard rail danneggiato a seguito di un incidente. Domani, nel tratto in prossimità della rotatoria con la statua, all’altezza del civico 129, sarà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, e sarà attivo il limite di velocità di 30 kmh. La presenza del cantiere potrà causare rallentamenti e brevi code, in particolare nelle fasce orarie di maggiore traffico. L’amministrazione invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e, se possibile, a valutare percorsi alternativi per ridurre i tempi di percorrenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SECONDA FASE DEI LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO Prosegue l'intervento di riqualificazione stradale con la seconda fase dei lavori, in programma da martedì 21 a venerdì 24 ottobre (salvo proroghe legate al meteo o alle esig Vai su Facebook
San Giovanni. Lavori lungo la Regionale 69 - Arezzo, 21 ottobre 2025 – Modifiche temporanee alla viabilità in via Gruccia, sulla strada regionale 69,nel comune di San Giovanni Valdarno, per consentire interventi di ripristino del guard rail dann ... Come scrive lanazione.it
Senso unico alternato in via Gruccia per lavori di ripristino del guard rail - Possibili rallentamenti sulla strada regionale 69 nei pressi della rotatoria, nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre a San Giovanni ... Si legge su lanazione.it
La denuncia di un automobilista per la galleria San Giovanni chiusa: "Traffico e inquinamento senza lavori" - Un automobilista segnala i problemi derivanti dalla chiusura della galleria San Giovanni lungo la circonvallazione tra Pescara e Montesilvano. Secondo ilpescara.it