san giovanni lavori lungo la regionale 69

Arezzo, 21 ottobre 2025 – Modifiche temporanee alla viabilità in via Gruccia, sulla strada regionale 69,nel comune di San Giovanni Valdarno, per consentire interventi di ripristino del guard rail danneggiato a seguito di un incidente. Domani, nel tratto in prossimità della rotatoria con la statua, all’altezza del civico 129, sarà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, e sarà attivo il limite di velocità di 30 kmh. La presenza del cantiere potrà causare rallentamenti e brevi code, in particolare nelle fasce orarie di maggiore traffico. L’amministrazione invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e, se possibile, a valutare percorsi alternativi per ridurre i tempi di percorrenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

