San Giovanni La Punta lastra cede in vetreria | un morto un ferito
Un pomeriggio qualunque si è spezzato dentro una vetreria di San Giovanni La Punta, nel Catanese. Una lastra che cede, un tonfo secco, e le vite di due lavoratori cambiano per sempre: un uomo di 58 anni perde la vita, un collega di 34 anni viene strappato dall’elisoccorso e portato al Policlinico di Catania. È . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
