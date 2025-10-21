San Giovanni La Punta lastra cede in vetreria | un morto un ferito

Un pomeriggio qualunque si è spezzato dentro una vetreria di San Giovanni La Punta, nel Catanese. Una lastra che cede, un tonfo secco, e le vite di due lavoratori cambiano per sempre: un uomo di 58 anni perde la vita, un collega di 34 anni viene strappato dall’elisoccorso e portato al Policlinico di Catania. È . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

san giovanni la punta lastra cede in vetreria un morto un ferito

© Sbircialanotizia.it - San Giovanni La Punta, lastra cede in vetreria: un morto, un ferito

