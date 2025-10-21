San Cristoforo scoperto deposito con 30 kg di marijuana | giro d’affari milionario arrestato 45enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato nel quartiere catanese. Un’importante operazione antidroga è stata portata a termine dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo di Catania, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio volta a contrastare la criminalità e in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il blitz, gli agenti hanno arrestato un uomo di 45 anni, originario di Catania, per traffico di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Scoperti 30 chili di marijuana. Nel corso dell’operazione, il 45enne è stato trovato in possesso di 30 chilogrammi di marijuana, confezionata in buste sottovuoto da circa 1 kg ciascuna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
