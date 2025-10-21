Rapina record a una tabaccheria di San Cipriano d’Aversa, dove un uomo armato di coltello nell’agosto scorso ha portato via 20mila euro. I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casal di Principe hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo indagato per il reato di rapina . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Cipriano d’Aversa, rapina record in tabaccheria: porta via 20mila euro. Arrestato