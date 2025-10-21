San Cipriano d’Aversa rapina record in tabaccheria | porta via 20mila euro Arrestato
Rapina record a una tabaccheria di San Cipriano d’Aversa, dove un uomo armato di coltello nell’agosto scorso ha portato via 20mila euro. I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casal di Principe hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo indagato per il reato di rapina . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondisci con queste news
San Cipriano d'Aversa, intesa Agrorinasce–Distretto Aerospaziale per riqualificare bene confiscato a Zagaria - #Pupiatv Vai su Facebook
SAN CIPRIANO - L’amministrazione provinciale ha autorizzato la ditta “Sapici spa” di via Cantarana a San Cipriano (nella foto il Comune) all’ampliamento degli impianti chimici, che si occupano della fabbricazione di ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
San Cipriano, arriva un’altra logistica da 25mila metri quadri - La giunta comunale di San Cipriano Po ha avviato l’iter per l’adozione di un piano di lottizzazione su un ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
SAN CIPRIANO D’AVERSA - Gambizza per errore un ragazzo fuori alla sala giochi a Lusciano, scarcerato 20enne - 12:55:59 Scarcerato Antonio Lo Sapio, venti anni di San Cipriano di Aversa, accusato del tentato omicidio avvenuto davanti ad una sala giochi a Lusciano il giorno dell' Epifania. Da casertafocus.net