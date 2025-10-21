San Benedetto Po | autocarro esce di strada e rimane in bilico appoggiato su un fianco

San Benedetto Po, 21 ottobre 2025 – Incidente dalla dinamica “spettacolare”, soprattutto per la mole del veicolo coinvolto, fortunatamente con conseguenze di rilievo limitato per il conducente. Oggi pomeriggio, lungo la statale 496, in territorio comunale di San Benedetto Po, un autocarro, appartenente alla “flotta” di una ditta di logistica mantovana, è uscito di strada, per cause ancora in corso di accertamento. Classificato come trasporto eccezionale il mezzo si è ribaltato su un lato, rimanendo pericolosamente in bilico, semi-appoggiato su un fianco. Subito sul posto si portati i soccorritori e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

