San Benedetto Po | autocarro esce di strada e rimane in bilico appoggiato su un fianco
San Benedetto Po, 21 ottobre 2025 – Incidente dalla dinamica “spettacolare”, soprattutto per la mole del veicolo coinvolto, fortunatamente con conseguenze di rilievo limitato per il conducente. Oggi pomeriggio, lungo la statale 496, in territorio comunale di San Benedetto Po, un autocarro, appartenente alla “flotta” di una ditta di logistica mantovana, è uscito di strada, per cause ancora in corso di accertamento. Classificato come trasporto eccezionale il mezzo si è ribaltato su un lato, rimanendo pericolosamente in bilico, semi-appoggiato su un fianco. Subito sul posto si portati i soccorritori e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’ex sindaco di San Benedetto ha trascinato i salviniani sopra il suo ex partito. Andrea Assenti attende le decisioni di Acquaroli sulla giunta per poter tornare ad Ancona. Monica Acciarri spinta a San Benedetto ma non ad Ascoli - facebook.com Vai su Facebook
San Benedetto Po: autocarro esce di strada e rimane in bilico, appoggiato su un fianco - L’incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la statale 496. Secondo ilgiorno.it
Auto nel fiume a san Benedetto Po, ricerche in corso - Potrebbe essere stata trascinata dalla piena del fiume l'auto trovata in acqua a San Benedetto Po, nel Mantovano. Lo riporta rainews.it
Incidente San Benedetto Po, auto investe tre ragazzi in bicicletta sull’argine: morto 16enne - È stato centrato in pieno da un’auto, nel buio di una strada arginale non illuminata, ed è finito in una scarpata dopo essere stato sbalzato dalla sella della sua bicicletta. Secondo milano.corriere.it