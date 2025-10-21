Samsung Galaxy S24 Plus crolla a 466€ con coupon | top di gamma al suo minimo storico

Samsung Galaxy S24 Plus a soli 468€ su AliExpress con coupon ITBS40. Display 6,7" QHD+, 12GB RAM, Galaxy AI e 7 anni di aggiornamenti. Offerta limitata da non perdere.

Samsung Galaxy S26 potrebbe slittare a marzo 2026: colpa del modello base - X Vai su X

Samsung Galaxy S24 5G price drops by Rs 25,000 on Flipkart: Here’s how to grab this deal - The Samsung Galaxy S24 5G has received a massive Rs 25,000 price cut on Flipkart, bringing its effective price down to Rs 39,999. Da digit.in

Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra seguono a ruota gli S25 e si aggiornano - Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra iniziano a ricevere le patch di sicurezza di ottobre 2025: le novità dell'aggiornamento. Lo riporta tuttoandroid.net

Samsung Galaxy S25 e S24, in arrivo le patch di sicurezza di ottobre - Samsung ha iniziato la distribuzione delle patch di sicurezza Android di ottobre, partendo dalle due serie di punta più recenti: Galaxy S25 (nelle varianti Ult ... Scrive tecnoandroid.it