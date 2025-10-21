Sampdoria inizia l' era Foti | Col Frosinone come in Coppa del Mondo

In conferenza anche Fredberg e Mancini, che spiegano l'esonero di Donati e il nuovo corso: “Sempre triste mandar via qualcuno. A gennaio compreremo”, dice il danese. E Mancio: “Con Jesper comunicazione quotidiana e scelte condivise”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria, inizia l'era Foti: “Col Frosinone come in Coppa del Mondo”

