Samira Lui potrebbe conquistare Sanremo 2026 | spunta l’indiscrezione
Samira Lui: la stella emergente che potrebbe conquistare Sanremo 2026. Dopo il successo travolgente de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, Samira Lui è oggi uno dei volti più luminosi della televisione italiana. E secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la showgirl friulana potrebbe essere pronta a salire sul palco più prestigioso d’Italia: quello del Festival di Sanremo 2026. Leggi anche Belén Rodríguez in dolce compagnia: chi è il suo nuovo amore Un nome che piace a Carlo Conti. Il direttore artistico e conduttore della prossima edizione del Festival, Carlo Conti, avrebbe espresso grande stima nei confronti di Samira, che aveva già avuto modo di conoscere durante la sua esperienza a Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su 361magazine.com
