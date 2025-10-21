Samira Lui ipotesi Sanremo 2026 | Carlo Conti la vorrebbe accanto a sé sul palco dell’Ariston

Mancano ancora mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo, ma il lavoro di Carlo Conti è già iniziato. Dopo il successo ottenuto con la sua “prima volta” all’Ariston, il conduttore starebbe valutando i nomi da affiancare al suo ritorno sul palco più importante della musica italiana. E tra le possibili co-conduttrici spunta un nome che sta facendo molto parlare di sé: Samira Lui, la modella e showgirl che negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico di La Ruota della Fortuna. L’indiscrezione arriva da Santo Pirrotta, che nella sua rubrica Celebrity Watch di Vanity Fair ha svelato come Conti starebbe guardando con grande interesse alla figura di Samira, rimasto colpito dal suo carisma e dalla sicurezza televisiva maturata negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

