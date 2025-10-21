Samb il ko di Livorno da dimenticare in fretta
Resettare tutto e ripartire preparando il derby con l’Ascoli nel migliore dei modi. Ma soprattutto cancellare l’opaca prestazione di Livorno e sgombrare la mente da critiche, pressioni e quant’altro. La Samb deve ritrovare se stessa e riavvolgere il nastro delle dieci gare finora disputate. I quattordici punti finora totalizzati rappresentano un buon bottino per una formazione che ha come obiettivo quello di salvarsi e di consolidare la categoria. Il quarto posto in classifica, forse, aveva alimentato sogni di gloria ma le due sconfitte consecutive con Ravenna e Livorno hanno fatto tornare tutti con i piedi per terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
