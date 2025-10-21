samantha irvin rivela di avere ancora un anno di clausola di non concorrenza con la wwe

Samantha Irvin, ex ring announcer della WWE, ha confermato tramite i social media di essere ancora vincolata da una clausola di non concorrenza con la compagnia. Esattamente un anno dopo aver annunciato la sua uscita dalla federazione, l’annunciatrice ha fatto sapere ai fan che dovrà attendere altri dodici mesi prima di poter tornare a lavorare nel settore. L’annuncio sui social media. Attraverso un post pubblicato oggi, Samantha Irvin ha scritto: “È passato un anno, ne manca ancora uno alla mia clausola di non concorrenza! Non vedo l’ora Spero che nel frattempo vi stiate godendo le mie canzoni e che ripensiate a tutti i ricordi con lo stesso affetto con cui lo faccio io!”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

