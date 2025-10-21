Salvini riunisce la Lega dopo il flop toscano
La Lega torna oggi in consiglio federale nella sua sede storica di via Bellerio, a Milano. All’ordine del giorno, l’analisi della sconfitta in Toscana, dove il Carroccio è passato dal . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il 21 ottobre la Lega riunisce il Consiglio federale a Milano. Salvini in bilico dopo la sconfitta toscana e le critiche di Fontana e Molinari. - facebook.com Vai su Facebook
Lega, Vannacci non va al consiglio federale che discute del flop delle Regionali in Toscana: “Sono al Parlamento Ue” - Cresce il malcontento nel partito dopo il crollo dal 22% al 4% nelle regionali ... Segnala ilfattoquotidiano.it
"Non può dettare la linea": nella Lega scatta il processo a Vannacci (ma Salvini impone il silenzio) - Il vicepresidente del Consiglio difende l'europarlamentare criticato dai colonnelli del partito. Secondo today.it
Rimorsi di Lega. Voglia di casa dopo la stagione Salvini - Non solo scontri elettorali, all'interno della Lega, in parole dette o sussurrate, affiora la nostalgia di un sogno perduto per avere in cambio di un potere fatto di vot, ma di pochi risultati. Lo riporta ilfoglio.it