Salvini riunisce la Lega dopo il flop toscano

Cms.ilmanifesto.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega torna oggi in consiglio federale nella sua sede storica di via Bellerio, a Milano. All’ordine del giorno, l’analisi della sconfitta in Toscana, dove il Carroccio è passato dal . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

