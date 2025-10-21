Salvini rilancia la Lega | Squadra unita avanti verso la vittoria Gelati i team Vannacci

I team Vannacci non potranno fare politica, né chiedere candidature. È una delle decisioni cardine adottate dal Consiglio federale della Lega, che torna a riunirsi dopo alcuni mesi a Milano, nella sala “Gianfranco Miglio” in via Bellerio. Tre ore di confronto su una serie di temi, tra cui l'analisi del voto in Calabria, nelle Marche e in Toscana, dove l'europarlamentare e vicesegretario Roberto Vannacci è stato responsabile della campagna elettorale, con un 4,38% che ha deluso tutti. “Altro che resa dei conti, quelli pubblici sono gli unici conti a cui io e tutta la Lega stiamo lavorando”, chiarisce il leader del Carroccio, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salvini rilancia la Lega: “Squadra unita, avanti verso la vittoria”. Gelati i team Vannacci

