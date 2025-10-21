Salvini | I Team Vannacci possono essere associazioni culturali non soggetti politici

Rassicurando l’ala nordista della Lega, il segretario Matteo Salvini ha detto durante la riunione del Consiglio Federale del Carroccio che i Team Vannacci «possono essere solo un’ associazione culturale, non soggetti politici». Lo hanno riferito diversi partecipanti alla riunione, a cui non ha preso parte neanche in videocollegamento il vicesegretario leghista Roberto Vannacci. Salvini, interpellato sulle tensioni interne dopo il tracollo alle Regionali in Toscana, aveva ammesso di «aver sbagliato qualcosa», escludendo però una resa dei conti con l’ex generale, che era stato incaricato dell’organizzazione della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

