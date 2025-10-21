Salvini e Tajani divisi su banche e affitti brevi Manovra ad alta tensione

Come prevedibile, l'attesa per la nuova Legge di Bilancio si è trasformata in una giostra di tensioni, veti incrociati e sgambetti all'interno della stessa maggioranza. E non è ancora cominciato il giro degli emendamenti. Protagonisti i ministri Tajani e Salvini, che hanno visioni diverse su due temi cruciali: la tassazione degli affitti brevi e il contributo delle banche. Su ciascuno di questi temi, Lega, Forza Italia e anche Fratelli d'Italia si affrontano come avversari più che alleati. Il Ministero dell'Economia, intanto, prova a cucire una coperta sempre più corta, con le forbici della Bce pronte a intervenire e i riflettori dell'opposizione puntati addosso.

