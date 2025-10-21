«Resa dei conti con Vannacci? No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana, ma sarà assolutamente tranquillo». Così Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti a margine di un evento a Milano, alla vigilia del consiglio federale del partito. Interpellato sulle tensioni interne dopo la sconfitta in Toscana e sull’atteggiamento il vicepremier ha escluso fratture: «No, chiaro che quando hai un risultato al di sotto delle aspettative ti devi chiedere perché. Non è colpa della sfortuna o degli elettori. Quindi tutti noi abbiamo sbagliato qualcosa? Sì, io in primis». Il leader leghista ha ricordato la sua lunga militanza nel Carroccio: «Sono in Lega da 35 anni, ho vinto tante volte e ho perso altrettante volte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Salvini: «Ci sono stati errori, ma nessuna resa dei conti con Vannacci»