Salvini | Ci sono stati errori ma nessuna resa dei conti con Vannacci
«Resa dei conti con Vannacci? No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana, ma sarà assolutamente tranquillo». Così Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti a margine di un evento a Milano, alla vigilia del consiglio federale del partito. Interpellato sulle tensioni interne dopo la sconfitta in Toscana e sull’atteggiamento il vicepremier ha escluso fratture: «No, chiaro che quando hai un risultato al di sotto delle aspettative ti devi chiedere perché. Non è colpa della sfortuna o degli elettori. Quindi tutti noi abbiamo sbagliato qualcosa? Sì, io in primis». Il leader leghista ha ricordato la sua lunga militanza nel Carroccio: «Sono in Lega da 35 anni, ho vinto tante volte e ho perso altrettante volte. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Quando hai un risultato al di sotto delle aspettative – ha spiegato Salvini - ti devi chiedere perché. Non è colpa della sfortuna o degli elettori. Quindi tutti noi abbiamo sbagliato qualcosa? Si, io in primis. Sono in lega da 35 anni, ho vinto tante volte e ho perso a Vai su Facebook
7 ottobre 2023 Sono passati due anni da quel maledetto giorno che ha drammaticamente cambiato la storia, riaccendendo paura e guerra nel cuore del Medio Oriente. Centinaia di vite innocenti spezzate dall’odio e dalla violenza del terrorismo islamico di Ha - X Vai su X
Lega, Salvini: “nessuna resa dei conti con Vannacci, commessi errori” - E’ quanto ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in vista del consiglio federale della Lega. Da strettoweb.com
Lega, Salvini: “Nessuna resa dei conti con Vannacci ma commessi errori” - "No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana, ma sarà assolutamente tranquillo". Come scrive msn.com
Salvini dopo i flop elettorali: "Nessuna resa dei conti con Vannacci, ma sono stati commessi errori" - Oggi il consiglio federale del Carroccio del partito. Segnala msn.com