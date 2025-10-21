Salute mentale | più sinergia con le comunità terapeutiche
Roma – In un momento in cui gli investimenti sulla salute mentale nell’ambito della sanità pubblica continuano ad essere sotto-finanziati rispetto a un fabbisogno complessivo in costante e smisurato aumento, è fondamentale rafforzare il legame tra professionisti, istituzioni e famiglie. Di questi temi si tratterà nel corso del convegno “Ruolo e necessità della Comunità Terapeutica: dialogo e integrazione tra i soggetti istituzionali protagonisti del processo di cura”, che si svolgerà sabato 25 ottobre. “ L’iniziativa non è solo un momento di riflessione, ma è soprattutto un’occasione per ritrovarsi e dare voce a chi opera ogni giorno nel campo della salute mentale ”, spiega Claudio Bencivenga, membro del Consiglio Direttivo di Mito & Realtà. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
