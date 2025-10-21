Salute ' Io non sclero' | le storie delle persone con sclerosi multipla diventano illustrazioni

Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Si è chiusa con grande emozione e partecipazione l'11esima edizione di 'Io non sclero', il progetto di informazione e sensibilizzazione sviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere Ets, in collaborazione con l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin), per dare voce alle persone che vivono con la sclerosi multipla (Sm). L'edizione 2025, intitolata 'La mia prima volta', ha invitato la community a condividere quel momento che ha segnato l'inizio di un nuovo modo di vivere dopo la diagnosi: la prima sfida superata, la prima emozione riconquistata, o quell'episodio che li ha resi più forti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salute, 'Io non sclero': le storie delle persone con sclerosi multipla diventano illustrazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi è la Giornata Mondiale della Salute Mentale: un invito a fermarci, respirare e prenderci cura di ciò che non sempre si vede ma che dà forma a ogni nostro giorno. Qual è il tuo gesto quotidiano per prenderti cura della tua salute mentale? #iononsclero Vai su Facebook

Salute, 'Io non sclero': le storie delle persone con sclerosi multipla diventano illustrazioni - Si è chiusa con grande emozione e partecipazione l'11esima edizione di 'Io non sclero', il progetto di informazione e sensibilizzazione sviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, Osservatorio ... Da adnkronos.com

Agenda IO NON SCLERO 2018: 365 giorni di storie di chi vive positivamente con la sclerosi multipla - Le malattie purtroppo non sono solo il loro nome, ma sono quello che comportano, che causano in coloro che ne sono colpiti. Lo riporta disabili.com