Salta il vertice di Budapest tra Trump e Putin | Nessun incontro nel futuro immediato
Il previsto vertice di Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin non si terrà nel prossimo futuro. A pochi giorni dall’annuncio, Washington ha fatto marcia indietro confermando che non è previsto alcun incontro tra i due leader. La decisione arriva dopo una telefonata diplomatica tra i ministri degli Esteri, Marco Rubio e Sergei Lavrov, che avrebbe chiarito le profonde divergenze tra le due capitali. Secondo la Casa Bianca, il colloquio tra Rubio e Lavrov è stato «produttivo» e ha reso inutile un incontro diretto tra Trump e Putin. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha precisato: «Non si può rinviare ciò che non è mai stato fissato», confermando di fatto lo stop definitivo al vertice. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
