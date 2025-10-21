Salis si fa riprendere da Fausto Brizzi | bagarre sulle parole di Gandolfo Lei replica | Con i nani si perdono le elezioni

Bagarre in consiglio comunale questo pomeriggio durante la discussione sulla modifica del Puc a Nervi. Mentre i consiglieri stavano esprimendo il parere sulla richiesta di sospensiva presentata dal capogruppo di Vince Genova, Pietro Piciocchi, il consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Hamas non rispetta l’accordo, usa i cadaveri per prolungare la prima fase del piano e riprendere il controllo di Gaza. Il disarmo e il compromesso. Micol Flammini ci racconta le notti all’istituto di medicina legale Abu Kabir di Tel Aviv dove si cerca l'identità degli - facebook.com Vai su Facebook

"Sindaca diretta da Fausto Brizzi": bagarre sulle parole di Gandolfo. Salis replica: "Con i nani si perdono le elezioni" - Salis è poi intervenuta difendendo il marito, definendolo “un bravo regista”, e parlando anche della sua sfera privata: “È un bravo marito e un bravo padre di nostro figlio Eugenio. Da genovatoday.it

Chi è Fausto Brizzi il regista e le accuse di molestie sessuali/ L’amore per la moglie Silvia Salis - Le compagne e poi nel 2020 il matrimonio con la moglie Silvia Salis Nato a Roma nel 1968, Fausto Brizzi si è diplomato in regia ... Si legge su ilsussidiario.net