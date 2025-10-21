Salis a Progetto civico Italia | Con i progressisti uniti destra senza argomenti
La sindaca di Genova protagonista a “Progetto civico Italia”, convention degli amministratori. Rosso (FdI) la attacca: “Fa le prove da leader, chi amministra la città?”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche questi approfondimenti
Schlein vede Salis, "segretaria vicina a Pd e progetto Genova" - X Vai su X
Centro Storico: visita nel Sestiere di Prè Questa mattina il Comune di Genova, insieme alla sindaca Silvia Salis, ha effettuato alcuni sopralluoghi nel Sestiere di Prè. All’interno del Progetto di Comunità del Centro Storico, che abbraccia i tre sestieri di Prè, Ma - facebook.com Vai su Facebook
Salis a Progetto civico Italia: “Con i progressisti uniti, destra senza argomenti” - La sindaca di Genova protagonista a “Progetto civico Italia”, convention degli amministratori. Secondo ilsecoloxix.it
Sindaci lanciano Progetto civico Italia per rafforzare il centrosinistra. Presenti Salis e Manfredi - La kermesse, organizzata dall’assessore romano Onorato, si terrà questo pomeriggio nella capitale ... Scrive repubblica.it
Roma, Alessandro Onorato lancia il «Progetto civico Italia» con Salis e Manfredi. A sorpresa arriva Giuseppe Conte - Alla presentazione della «rete» di amministratori di area civica di centrosinistra anche Il leader dei 5S Giuseppe Conte, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente Pd Stefano Bonaccini ... Come scrive roma.corriere.it