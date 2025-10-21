Salis a Progetto civico Italia | Con i progressisti uniti destra senza argomenti

Ilsecoloxix.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Genova protagonista a “Progetto civico Italia”, convention degli amministratori. Rosso (FdI) la attacca: “Fa le prove da leader, chi amministra la città?”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

salis a progetto civico italia con i progressisti uniti destra senza argomenti

© Ilsecoloxix.it - Salis a Progetto civico Italia: “Con i progressisti uniti, destra senza argomenti”

Leggi anche questi approfondimenti

salis progetto civico italiaSalis a Progetto civico Italia: “Con i progressisti uniti, destra senza argomenti” - La sindaca di Genova protagonista a “Progetto civico Italia”, convention degli amministratori. Secondo ilsecoloxix.it

salis progetto civico italiaSindaci lanciano Progetto civico Italia per rafforzare il centrosinistra. Presenti Salis e Manfredi - La kermesse, organizzata dall’assessore romano Onorato, si terrà questo pomeriggio nella capitale ... Scrive repubblica.it

salis progetto civico italiaRoma, Alessandro Onorato lancia il «Progetto civico Italia» con Salis e Manfredi. A sorpresa arriva Giuseppe Conte - Alla presentazione della «rete» di amministratori di area civica di centrosinistra anche Il leader dei 5S Giuseppe Conte, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente Pd Stefano Bonaccini ... Come scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Salis Progetto Civico Italia