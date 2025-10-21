Salerno presentata la rassegna Te voglio bene assaje | in anteprima la commedia ‘Un ponte per due’

Tempo di lettura: 16 minuti Presentata questa mattina al Teatro delle Arti di Salerno l’edizione 2025-26 della rassegna teatrale “Te voglio bene assaje” di TeatroNovanta, che ha prodotto la commedia brillante “Un ponte per due”, in scena per la prima volta nel weekend proprio a Salerno, la prima di quasi 60 date nei teatri di tutta Italia. Cinque gli spettacoli del cartellone ‘Te voglio bene assaje’ che da novembre ad aprile impreziosiranno la ricca offerta del Teatro delle Arti, a cui si aggiungono proprio il nuovo spettacolo prodotto da TeatroNovanta, scritto a quattro mani e interpretato da Antonello Costa e Paolo Caiazzo, con quest’ultimo che ne firma anche la regia, e l’omaggio ad Eduardo De Filippo con “Natale in casa Cupiello”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

