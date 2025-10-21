Salerno incontro tra l' associazione Torrione Eventi e il Capostaff del sindaco Vincenzo Luciano

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo pomeriggio l’Associazione Torrione Eventi APS ha incontrato il Capostaff del sindaco Vincenzo Luciano. “Un confronto molto positivo con una persona perbene, disponibile e profondamente innamorata della nostra città, sempre pronta ad ascoltare e a trovare soluzioni concrete per il bene del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Salerno, coppia aggredita da baby gang a Torrione - Un'aggressione, prima verbale e poi fisica, che ha acceso l'allarme a Torrione nella serata di sabato, ai danni di una coppia del quartiere della zona orientale. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Incontro Associazione Torrione