Salerno incontro tra l' associazione Torrione Eventi e il Capostaff del sindaco Vincenzo Luciano
Questo pomeriggio l’Associazione Torrione Eventi APS ha incontrato il Capostaff del sindaco Vincenzo Luciano. “Un confronto molto positivo con una persona perbene, disponibile e profondamente innamorata della nostra città, sempre pronta ad ascoltare e a trovare soluzioni concrete per il bene del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
