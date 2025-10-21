Salerno incita alla jihad su TikTok | 33enne arrestato per terrorismo
Un 33enne di origine tunisina è stato arrestato in provincia di Salerno, con le accuse di istigazione a delinquere e apologia di terrorismo: avrebbe condiviso su TikTok oltre 200 immagini e video inneggianti alla jihad islamica e allo Stato Islamico. Per lui sono scattati i domiciliari con braccialetto elettronico. “Elevato numero di follower e rischio di emulazione”. L’utilizzo di TikTok per veicolare immagini e video legati alla jihad ha spinto gli investigatori ad arrestare il 33enne di origini tunisine, residente nel paese di Sicignano degli Alburni, a causa della “ platea vastissima di lettori ” e “l ‘elevatissimo numero di follower del profilo “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
