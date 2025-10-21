Salerno Ecoambiente cambia sede e acquista l' immobile dall' Arechi Multiservice

Si è tenuta ieri presso la sede legale della società Arechi Multiservice Spa, la seduta di aggiudicazione definitiva dell’immobile di via Andrea De Luca n.221. La vendita dell’edificio è stata attuata in conformità a quanto previsto nel Piano di Ristrutturazione dell’Arechi Multiservice S.p.A. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

