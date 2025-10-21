Salerno 69enne muore dopo intervento in Ginecologia | la denuncia dei parenti e la replica dell'ospedale
Donna di 69 anni muore dopo intervento al Ruggi di Salerno. I parenti chiedono di fare chiarezza. L'ospedale: "Non risultano sequestri. Già svolti i funerali". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nocera Superiore. Muore dopo un intervento di routine al “Ruggi”: disposta l’autopsia su una 69enne - Una donna di 69 anni, originaria di Nocera Superiore, è deceduta dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico nel reparto di Ginecologia dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Da agro24.it