Salento | operazione antimafia 19 arresti Carabinieri

Noinotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo Salento: operazione antimafia, 19 arresti Carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

salento operazione antimafia 19 arresti carabinieri

© Noinotizie.it - Salento: operazione antimafia, 19 arresti Carabinieri

Scopri altri approfondimenti

salento operazione antimafia 19Maxi operazione nel Salento, 19 arresti per spaccio, rapina ed estorsione - All’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno avviato una vasta operazione contro la criminalità organizzata nel Salento. Segnala msn.com

salento operazione antimafia 19Droga ed estorsioni, operazione antimafia tra Bari e il Salento: scatta un arresto anche a Lecce - BARI/LECCE – Blitz dei carabinieri all’alba anche nella città di Lecce, dove è scattato uno degli otto arresti eseguiti nell’ambito di un’operazione contro ... Da corrieresalentino.it

Maxi operazione antimafia in Salento: impegnati più di 100 carabinieri - Maxi operazione contro la criminalità organizzata in corso, dall'alba, nel Salento, nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Salento Operazione Antimafia 19