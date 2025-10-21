Salento fatto esplodere un altro bancomat nella notte | l' ennesimo colpo in pochi giorni
Torna in azione la banda dei bancomat. Nel mirino la notte scorsa lo sportello automatico della Banca Sella, filiale di Presicce. Con il consueto metodo è stata provocata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Argomenti simili trattati di recente
Salento, fanno esplodere il Postamat ma fuggono a mani vuote - facebook.com Vai su Facebook
Banda della “marmotta” fa esplodere il postamat, ma dentro non c’è denaro. In fuga a mani vuote https://corrieresalentino.it/2025/10/banda-della-marmotta-fa-esplodere-il-postamat-ma-dentro-non-ce-denaro-banda-in-fuga-a-mani-vuote/… via @Corriere Sale - X Vai su X
Ancora un bancomat fatto esplodere nel Salento - Il colpo è stato messo a segno nella notte, i banditi sono riusciti a fuggire col bottino. Segnala rainews.it
Salento, fatto esplodere un altro bancomat nella notte: l'ennesimo colpo in pochi giorni - Nel mirino la notte scorsa lo sportello automatico della Banca Sella, filiale di Presicce. msn.com scrive
Salento, esplode un altro bancomat: banditi in fuga col bottino - Il nuovo assalto si è consumato nella notte appena trascorsa, alle 3. Scrive msn.com