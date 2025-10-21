Salame stagionato ritirato dal commercio il richiamo sul sito del ministero per rischio microbiologico | quali prodotti sono coinvolti

Sul sito del  Ministero della Salute  è stato pubblicato l’avviso di  richiamo di prodotto alimentare  per un lotto di salame stagionato, venduto dall’azienda Macelleria Penserini delle Marche e distribuito in commercio. L’avviso è stato pubblicato nella sezione dei richiami dedicata agli operatori alimentari. Il provvedimento riguarda prodotti distribuiti con il  lotto 0109252  e data di scadenza fissata al  30 giugno 2026. I prodotti coinvolti nel richiamo. Si tratta di un salame stagionato in porzioni da 300 g, che se acquistato non va mangiato: «Non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita d’acquisto», specifica l’avviso. 🔗 Leggi su Open.online

