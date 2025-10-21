Sala alla presentazione di Eicma 2025 | Bisogna promuovere il traffico su due ruote in città

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto durante la presentazione dell'82° edizione di Eicma, che sarà aperto al pubblico a Milano dal 6 al 9 novembre 2025. Il primo cittadino ha sottolineato quanto sia importante oggi preferire l'utilizzo di moto e bici per gli spostamenti in città rispetto alle auto. Nelle prossime settimane verrà inaugurato un servizio di sharing per gli scooter a tre ruote. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

