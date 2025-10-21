Saint Gilloise-Inter le pagelle | Lautaro salva e segna 7,5 treno Dumfries E Pio

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra i nerazzurri stecca solo De Vrij, per il resto brillano (quasi) tutti: Calhanoglu come sempre glaciale dal dischetto, ottimo anche Sommer inaspettatamente chiamato agli straordinari soprattutto in avvio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

saint gilloise inter le pagelle lautaro salva e segna 75 treno dumfries e pio

© Gazzetta.it - Saint Gilloise-Inter, le pagelle: Lautaro salva e segna (7,5), treno Dumfries. E Pio...

