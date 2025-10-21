Saint-Gilloise-Inter Champions League 21-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici C’è Esposito con Lautaro

L’Inter è ospite del Saint Gilloise nel terzo match in Champions League, per il girone unico a 36 squadre. Si gioca al Lotto Park che non è lo stadio dei padroni di casa. I nerazzurri sono protagonisti in questa sfida in Belgio, dove sperano di dare seguito alle vittorie raccolte con Ajax e Slavia Praga, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Saint-Gilloise-Inter (Champions League, 21-10-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. C’è Esposito con Lautaro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sommer rinato: para anche i fantasmi. E contro l'Union Saint-Gilloise tocca ancora a lui - facebook.com Vai su Facebook

La gioia della Primavera di Carbone dopo la prima vittoria in Youth League, frutto dell'incredibile rimonta sul campo dell'Union Saint Gilloise @fcin1908it - X Vai su X

Inter-Union Saint-Gilloise, diretta Champions League: formazioni e risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu sono impegnati in Belgio nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Da tuttosport.com

Probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter - Ballottaggio in attacco per Chivu, ma Esposito è favorito come partner di Lautaro. Scrive sport.sky.it

Union Saint-Gilloise-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci da sei vittorie consecutive, volano in Belgio per il terzo turno della coppa dalle grandi orecchie ... tuttosport.com scrive