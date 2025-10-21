Sai che pesci prendere? Incontro pubblico dedicato al consumo consapevole dei prodotti ittici
Il Comune di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con il servizio veterinario dell'Ausl di Rimini, ha organizzato un incontro pubblico espressamente dedicato al consumo consapevole dei prodotti ittici; intitolato "Sai che pesci prendere?", l’appuntamento è in programma venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il piacere di andare a prendere il pesce direttamente a casa sua Vai su Facebook