Sai che pesci prendere? Incontro pubblico dedicato al consumo consapevole dei prodotti ittici

Riminitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con il servizio veterinario dell'Ausl di Rimini, ha organizzato un incontro pubblico espressamente dedicato al consumo consapevole dei prodotti ittici; intitolato "Sai che pesci prendere?", l’appuntamento è in programma venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

