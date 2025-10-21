Saelemaekers resta fondamentale per il Milan ma ci sono due aspetti che deve migliorare

Milan, Alexis Saelemaekers è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione dell'esterno rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Saelemaekers resta fondamentale per il Milan, ma ci sono due aspetti che deve migliorare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Confermata la lesione muscolare per Alexis Saelemaekers. Il belga salta la Fiorentina, settimana prossima nuovi esami. Il Milan effettuerà nuovi esami tra una settimana per comprendere i tempi di recupero e pianificare il suo rientro. La priorità resta evit - facebook.com Vai su Facebook

? Sosta Nazionali: #Saelemaekers torna al #Milan, mentre #Estupinan resta con il suo #Ecuador Le ultime sui due infortuni - X Vai su X

Saelemaekers resta fondamentale per il Milan, ma ci sono due aspetti che deve migliorare - Milan, Alexis Saelemaekers è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Fiorentina. Scrive msn.com

Saelemaekers salterà sicuramente la sfida tra Milan e Fiorentina, ecco quando potrebbe tornare a disposizione - Saelemaekers salterà sicuramente la sfida tra Milan e Fiorentina, ecco quando potrebbe tornare a disposizione Brutte notizie arrivano per i tifosi rossoneri e per il tecnico Massimiliano Allegri. Come scrive milannews24.com

Infortunio Milan, arriva l’esito degli esami: brutte notizie per i rossoneri, tutti i dettagli - Infortunio Milan, arriva l’esito degli esami di Saelemaekers brutte notizie per i rossoneri guidati da Allegri, tutti i dettagli Brutte notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri. Secondo calcionews24.com