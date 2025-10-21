Sacchi di rifiuti abbandonati nei boschi si stringe il cerchio intorno ai responsabili
Sacchi di rifiuti abbandonati selvaggiamente nei boschi di Molteno: si stringe il cerchio intorno ai responsabili. Parla chiaro l'immagine postata questa mattina sulla pagina Facebook del Comune di Molteno, dove l'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Chiarella annuncia l'imminente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
