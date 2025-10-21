Sabaudia terminato il Campus Fiamme Gialle per gli studenti di Chiavenna | tante le iniziative e le emozioni vissute

Sabaudia – Sabato scorso, le Fiamme Gialle hanno salutato i 17 studenti e i 2 docenti accompagnatori dell’Istituto “Crotto Caurga” di Chiavenna che per una settimana sono stati ospiti a Sabaudia del III Nucleo Atleti della Guardia di Finanza. L’iniziativa rientrante nel progetto “Sport e Legalità – la Scuola in Cattedra”, promosso dalla Regione Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale lombardo e dai Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, ha permesso ai ragazzi della 2^ IAMI di soggiornare all’interno della Caserma “Spiridigliozzi” e di andare alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e storiche del territorio pontino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

