Sabaudia terminato il Campus Fiamme Gialle per gli studenti di Chiavenna | tante le iniziative e le emozioni vissute
Sabaudia – Sabato scorso, le Fiamme Gialle hanno salutato i 17 studenti e i 2 docenti accompagnatori dell’Istituto “Crotto Caurga” di Chiavenna che per una settimana sono stati ospiti a Sabaudia del III Nucleo Atleti della Guardia di Finanza. L’iniziativa rientrante nel progetto “Sport e Legalità – la Scuola in Cattedra”, promosso dalla Regione Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale lombardo e dai Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, ha permesso ai ragazzi della 2^ IAMI di soggiornare all’interno della Caserma “Spiridigliozzi” e di andare alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e storiche del territorio pontino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Precipita un velivolo militare a Sabaudia, morte due persone. L'aereo è caduto all'interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/10/01/sabaudia-morti-due-militari-nel-velivolo-dellaeronau - facebook.com Vai su Facebook
Sabaudia, velivolo dell'aeronautica precipitato nel Parco nazionale del Circeo, morti due militari - Neanche mezz'ora dopo l'aereo scompare dai radar e si schianta nella vegetazione del parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia. Si legge su ansa.it
Velivolo precipitato a Sabaudia: morti due militari - 260B del 70° Stormo di Latina precipitato questa mattina all'interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. Segnala ansa.it
Sabaudia, precipita aereo militare: scomparso dai radar, morti i due piloti - 260B del 70° Stormo di Latina è precipitato questa mattina all'interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia. Da unionesarda.it